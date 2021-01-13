狂人回歸商界 路障多

美國國會暴亂後，許多企業不想再跟總統川普有任何瓜葛，他們雖不會使還有幾天就要卸任的川普做出多大改變，卻能影響川普回歸商界。

川普鐵粉上周圍攻國會後，愈來愈多企業以反暴力原則為由，或擔心有損品牌，和川普切斷關係。

推特和臉書無限期封禁川普帳號，關掉他最大的麥克風，美國職業高球選手協會（PGA）宣布，取消在川普旗下一座高爾夫球場舉辦的比賽。

不知道以後還會有哪家銀行願意借錢給川普集團。德意志銀行過去十年借給該公司逾3億美元，但紐約州刑偵人員已發出傳票，要查該銀行與川普集團之間的生意往來，德銀私人銀行與川普最密切共事的兩名人員已遞出辭呈。

川普名下部分產業可能深受上周暴動影響。首當其衝的是位於華府舊郵局大樓的川普旅館。過去四年想奉承川普政府的企業和外國政府，在此訂房或租借活動場地。

曾為川普寫傳記的作家德安東尼奧說：「以後川普旅館可能門前冷落車馬稀。到華府洽公的人瘋了才會住那裡，除非他們只找共和黨全國委員會。」川普簽約租賃政府用地經營該旅館，已飽受抨擊，現在要求政府終止合約的聲浪更高。