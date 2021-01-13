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Fed縮表升息 市場揣測時間表

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
Fed多位官員表示，擴大財政支持和疫苗大規模接種，可望促成下半年美國經濟復甦。（美聯社）
Fed多位官員表示，擴大財政支持和疫苗大規模接種，可望促成下半年美國經濟復甦。（美聯社）

聯準會（Fed）多位官員表示，擴大財政支持和疫苗大規模接種，可望促成下半年美國經濟復甦，導致市場揣測年底前Fed可能縮減購債規模、2023年可能開始升息。

今年有貨幣政策投票權的里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴金11日接受CNBC訪問時說：「我認為下半年展望會很強。」他表示，就業和通膨數字必須大幅改善，有關縮減購債的「討論才會攤在檯面上」。巴金也強調，不希望重蹈2013年Fed官員表示考慮縮減購債、引發市場「縮減恐慌」（taper tantrum）的覆轍。

Fed上月表示，利率在2023年底前都將保持在接近0%，且會持續每月購入1,200億美元債券，直到促進就業和穩定通膨目標見到「進一步實質進展」為止。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克11日表示，對2021年底開始縮減購債「持開放態度」。他在演講中說：「主要視疫情和疫苗分配情況而定。若一切順利，順利與否很快便知，我認為（經濟成長）上修潛力很大。」

波斯提克認為經濟成長會比預期強，可能促使Fed官員在2022年下半年或2023年討論是否提高利率，比其他Fed官員預測的升息時點來得早。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭同日發言顯示，他認為經濟彈升幅度足以在下半年激起是否縮減購債討論。他說：「此刻我不想遽下斷語，畢竟疫情還在蔓延…但我希望可能就在今年。」他預估今年美國成長率約5%。

之前Fed官員強調，若準備縮減購債，會儘早預告，以免美國公債殖利率猛然竄升。Fed副主席克拉瑞達8日表示，他不認為今年就會開始減少購債。

然而，2023年9月到期的歐洲美元期貨11日報價顯示，投資人預料到2023年時，Fed將提高利率0.25個百分點。

Pictet財富管理公司經濟學家柯斯特格說：「債市把Fed啟動升息的預估時間點提前了，儘管這似乎反映市場對拜登的財政刺激興奮過度。」

Fed 疫情

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