最新全球調查：四成受訪者認為今年股市可能崩盤

回顧2020年，幾乎沒人猜到新冠肺炎疫情肆虐全球及其衝擊，那麼今年預期會發生什麼事？根據一項最新的全球調查，逾六成受訪者認為，大多數人在公共場合仍將戴口罩，近半數人認為，會出現一場新病毒並且帶來新的疫情。

益普索（Ipsos）Mori的「全球顧問2021年預測」，在去年10月及11月間對全球31個地方（遍佈歐、亞、中東和美洲）的2.3萬名成人進行調查。

其中一項預測已經實現，當時有68%受訪者認為會成功研發出新冠肺炎疫苗，而包括輝瑞─BioNTech、莫德納（Moderna）及牛津／阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）等多款疫苗，已獲美國、歐盟及其他國家核准。

大多數人對疫情的持續影響持謹慎態度，有61％的受訪者認為，一年後自己國家的大多數人可能繼續在公共場所戴口罩。超過一半的人認為，在疫情影響下生活不太可能恢復正常；五分之二的人認為，本國經濟不太可能完全恢復。

在馬來西亞，有70％受訪者認為一種新病毒可能會引起另一種疫情。在南韓、俄羅斯和土耳其，超過60％的人也有相同看法，相較下，在美國、英國和澳洲只有約三分之一受訪者持此看法。不到三分之一的受訪者認為，這場新冠肺炎危機可能會使世界變得更好。

疫情帶來的改變是，由於實施封鎖與社交距離等限制，許多國家的線上購物快速成長。在受訪者中，有57％人認為，在線上購物所花的錢將比在實體商店多。

近三分之二的人認為，自己國內的所得不平等將會加劇。同時，有40％的人認為，全球主要股市可能會崩跌。中國大陸民眾的信心最高，只有22％的人預測全球股市會崩盤。

在科技方面，36％受訪者表示，2021年機器人的樣貌、思考和說話方式將更像人類。但是，過半受訪者不同意此看法。五分之一表示，在某些國家複製人將合法化。

許多人對氣候變遷念茲在茲，有75％預測2021年全球平均氣溫將升高。少數人擔心其他威脅，包括16%擔心人類滅絕，12%認為外星人造訪地球，以及16%認為，發現幽靈確實存在。

儘管存在這些威脅，無論是真實或是覺得如此，益普索的整體調查結果都顯示，人們對今年甚表樂觀。儘管有七成的受訪者認為，2020年是經濟上的「歹年冬」，但也有高達77％的人樂觀預期未來一年會更好，半數以上的受訪者預測，今年全球經濟將比去年更好。