台積電ADR大漲3.3％ 溢價達17.6％ 與費半同創歷史新高
台積電ADR周一上漲3.3%收122.60美元，較台北交易股票溢價17.6%，和費城半導體指數同創歷史新高。費半周一漲1.1%收2,969.916點。
受大型科技股拖累，美國股市周一自歷史新高水準下跌，結束連四日漲勢。在財報季開始前，投資人獲利了結，也關注拜登上台前的美國國內政局。
道瓊工業指數下跌89.28點，跌幅0.3%，至31,008.69點，標普500指數下跌0.7%，至3,799.61點，那斯達克綜合指數跌1.3%，收13,036.43點。
台灣加權股價指數昨天上漲93.35點收15,557.30點。台積電漲0.7%收584.00元。聯電漲4.5%收50.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 94.14 +3.70 90.40 4.14
中華電 CHT 110.87 +0.30 110.00 -0.12
台積電 TSM 687.00 +3.29 584.00 17.64
聯電 UMC 50.71 +6.47 50.00 1.43
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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