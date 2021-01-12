油價漲勢停滯…金價持平 銅價連二跌

國際原油期貨周一持平，美元升值和美股下跌抑制了油價漲勢。黃金價格持平，一方面美國公債殖利率上升且美元走強，但另一方面也有投資人預期將推出更多的經濟刺激措施並拉抬通膨。銅價創出3月來最大連續兩個交易日跌幅，因為美元延續漲勢，而且中國多地爆發疫情引發了對這個全球最大銅消費國需求的疑慮。以下是整理自彭博的商品行情：

●WTI期貨漲勢停滯

西德州中級原油（WTI）原油期貨周一微漲1美分，收在2月以來的最高水平；上周升破每桶50美元。

隨著美國股市從歷史新高回落，並且美元反彈，降低了美元計價商品的吸引力，油價漲勢停滯。

原油今年開局表現強勁，高盛預計布蘭特原油到今年夏季將升至每桶65美元，比此前預期更快。

荷蘭銀行認為，雖然沙烏地的減產承諾支撐了油價，但油價短期內可能不會進一步大幅上漲，回調風險相當大。此外，技術指標也顯示WTI和布倫特原油期貨均處於超買區域，預示回調在即。

2月交割的WTI原油期貨上漲1美分，結算價報每桶52.25美元。3月交割的布蘭特原油期貨下跌33美分，結算價報每桶55.66美元。

●黃金持平

由於美元連續第三天上漲且美國公債殖利率上升，黃金面臨著越來越大的價格壓力。不過，相對較低的利率，財政紓困措施創紀錄並可能進一步擴大，以及高昂的材料成本也在發揮影響。一些分析師認為，這些因素暗示實際利率

將會下降，並支持經常用來對沖通膨風險的黃金。

「市場和基金對未來並不確定，這造成了我們今天所看到的日內大幅波動，」 盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。 「名義殖利率上升是一個阻力，但與此同時，如果通膨上升的預期增強，那麼這種阻力最終將消失，並有可能轉變為推動力」。

紐約時間下午3:36，現貨黃金下跌不到0.1%，至每英兩1,847.36美元，此前一度下跌了1.7%。上周五黃金價格創出兩個月最大跌幅。現貨白銀周一連續第四天下跌，白金和鈀金也走低。

●銅價連續兩個交易日下跌

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價下跌3.3%，收於每噸7,864美元，兩天跌幅約為3.9%，為3月23日以來最大兩日跌幅；上周銅價觸及2013年以來最高價位。

周一倫敦金屬交易所所有基本金屬均下跌，鎳跌幅超過3%。