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未成年華麗告別：日本「成人式」轉大人的青春煩惱詩

三星顯示器在美國告華碩ProArt顯示器侵權 要求現金賠償

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
華碩的ProArt顯示器被三星顯示器控告侵權。 （聯合報系資料照片／華碩提供）
華碩的ProArt顯示器被三星顯示器控告侵權。 （聯合報系資料照片／華碩提供）

彭博資訊今天報導，三星顯示器（Samsung Display）上周五（8日）在美國德州Waco聯邦法院控告華碩（2357），主張華碩的ProArt專業級顯示器使用的OLED，侵害三星顯示器所擁有的薄膜電晶體陣列（TFT array）專利；索賠金額未明確表示。

提告文件中也指名日本廠商JOLED，是製造、供應華碩這款顯示器OLED的廠商。

三星顯示器向法院指稱，華碩與JOLED明知三星顯示器在2017年取得的這項專利，「但是仍舊刻意地行銷侵權產品。」三星顯示器尋求法院裁決禁止華碩再使用其專利發明，並且要求現金賠償，但未明確表示索賠金額。

OLED較傳統LED液晶顯示器對比度更高、更薄、更具彈性。

專利 日本 TFT 三星 華碩

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