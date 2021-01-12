三星顯示器在美國告華碩ProArt顯示器侵權 要求現金賠償
彭博資訊今天報導，三星顯示器（Samsung Display）上周五（8日）在美國德州Waco聯邦法院控告華碩（2357），主張華碩的ProArt專業級顯示器使用的OLED，侵害三星顯示器所擁有的薄膜電晶體陣列（TFT array）專利；索賠金額未明確表示。
提告文件中也指名日本廠商JOLED，是製造、供應華碩這款顯示器OLED的廠商。
三星顯示器向法院指稱，華碩與JOLED明知三星顯示器在2017年取得的這項專利，「但是仍舊刻意地行銷侵權產品。」三星顯示器尋求法院裁決禁止華碩再使用其專利發明，並且要求現金賠償，但未明確表示索賠金額。
OLED較傳統LED液晶顯示器對比度更高、更薄、更具彈性。
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