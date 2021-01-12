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美元指數連四日走強 受美國公債殖利率上升和避險支撐

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
基金經理人指出，美元升值的時機不僅是殖利率上升，而且是美國政治形勢不確定性加劇所造成的避險期。路透
基金經理人指出，美元升值的時機不僅是殖利率上升，而且是美國政治形勢不確定性加劇所造成的避險期。路透

美元周一全面走強，連四日上漲，延續從上周觸及的近三年低點反彈的走勢，美國公債殖利率上揚，以及美國財政刺激規模加大提振經濟成長前景為美元提供支撐。

美元指數上漲0.4%，至90.465，為連續第四個交易日上漲。該指數上周一度跌至89.21點，為2018年3月以來的最低。

拜登將於1月20日就任美國總統，他承諾將增加規模達「數兆」美元的疫情紓困支出，且民主黨控制了國會參眾兩院。

通常情況下，額外支出計畫會促使投資人擔心通膨上升，以及在經濟疲弱的情況下，通膨上揚對美元的不利影響，但近幾周美元因美國公債殖利率上升而受到支撐。

指標10年期公債殖利率周一升至10個月高位，2年期和10年期美國公債殖利率差報99個基點，是2017年7月以來最大。

Amundi Pioneer資產管理公司外匯策略主管和投資組合經理Paresh Upadhyaya表示，「美元升值的時機不僅是殖利率上升，而且是美國政治形勢不確定性加劇所造成的避險期。」「我認為這誇大了美元的力道。」

美元走強拖累英鎊，英鎊兌美元跌0.3%，英國首席醫療顧問警告，未來幾周的疫情將是最糟糕的。

美元兌日圓上漲0.2%至104.15，歐元兌美元下跌0.4%至1.2167，一度下跌多達0.7%。

疫情 通膨

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