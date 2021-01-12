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英國擬禁止進口新疆強制勞動產品

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英國外交大臣拉布。 圖／德國之聲中文網
英國外交大臣拉布。 圖／德國之聲中文網

(德國之聲中文網)《衛報》、《太陽報》等英國報紙1月11日披露，外交大臣拉布(Dominic Raab)最快在本星期內就會將法案文本遞交給下議院。除了禁絕新疆強制勞動產品，法案還將禁止出口可能被用於鎮壓的產品或技術。

近年來，英國與中國的關係不斷降溫，雙方在香港問題上摩擦不斷。就在最近，英國政府抨擊了中國當局打壓新疆穆斯林，對新疆棉花生產涉嫌使用強制勞工的消息表示深切憂慮。北京方面則駁斥了相關的指控，稱所謂拘押營不過是「語言與職業技能培訓中心」，而被指控使用強制勞工的工廠是在參與扶貧項目。

《衛報》報道指出，英國外交部提出的法律草案將包含針對企業的懲罰機制：如果某家企業沒能自身檢查其供應鏈是否涉嫌使用強制勞工，將遭到罰款等處罰措施。就在一星期前，英國連鎖零售企業Marks and Spencer(瑪莎百貨)宣布，鑑於服裝界日益擔心供應鏈的強制勞工問題，公司將不再採購來自新疆的棉花制品。

《太陽報》則稱，新法案有望終結英國難以制裁與新疆「再教育營」或強制絕育計劃相關的中國官員的局面。該報援引一名外交部內部人士稱，英國的對華立場「植根於英國價值觀和英國利益」。

曾經擔任的保守黨黨魁的史密斯（Iain Duncan Smith）則告訴《太陽報》，新法案值得歡迎，但是仍然不足以處理「我們所面臨的越來越大的中國問題」。

就在上星期，中國駐英大使劉曉明對外界表示，中英關係的未來取決於「英國究竟將中國視為伙伴還是對手」，現在「皮球在英國一方」。

目前，越來越多的英國議員開始高度關注中國議題。包括史密斯在內的一些保守黨議員已經在呼籲，如果英國法庭裁定中國犯有種族滅絕罪行，英國就不應該和中國簽署雙邊貿易協定。不過，英國政府回拒了這項呼籲，理由是裁定種族滅絕罪行是國際法庭的職責。

文山/苗子/(法新社等)

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本文章由德國之聲授權提供】

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