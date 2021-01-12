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美銀行Q1將大買庫藏股

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
摩根大通預期到3月底之前，將支出約32億美元實施庫藏股。（路透）
摩根大通預期到3月底之前，將支出約32億美元實施庫藏股。（路透）

美銀行業在去年底的強勁表現，為銀行業者在今年第1季買回逾100億美元自家股票鋪平道路，這也反映在去年飽受新冠疫情紛擾後，金融業貸款業務虧損消退。

金融時報彙編分析師的預測報導，摩根大通實施庫藏股的金額將領先眾家業者，預期到3月底之前，將支出約32億美元買回庫藏股，至於美國銀行、花旗集團、高盛公司、摩根士丹利及富國銀行等其他金融機構，預估共將實施約74億美元的庫藏股計畫。

分析師預期，美銀行業的庫藏股計畫將逼近聯準會（Fed）去年12月發布命令的庫藏股最高准許額度。Fed的這項命令允許銀行業恢復實施庫藏股，也能返還股東數十億美元，同時銀行業者還能有好看的每股盈餘數字，這讓投資人感到訝異。

美銀行業者去年3月停止買回自家股票，原因是新冠疫情使得經濟嚴重衰退的威脅加深，也使銀行面臨巨大貸款損失。Fed在6月實施壓力測試後，禁止銀行在2020年底前實施庫藏股，並且把分發股利的上限，設在與近期獲利和支出相關的水準。

華爾街第1季的庫藏股規模將受到限制，以便分發股利與庫藏股的總金額不會超過前一年的平均每季獲利。Piper Sandler的分析師哈特表示：「它們（庫藏股計畫）可能不會達到最大上限，但我們預期會逼近。」

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

Fed 疫情 摩根

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