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全球新船訂單 去年驟減五成

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
圖／經濟日報提供
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最新數據顯示，去年全球新船訂單驟減逾50%，原因是隨著使用低汙染燃料期限日益逼近，船東在不知該改用哪種替代技術的情況下，大舉削減新船訂單。

彭博資訊引據IHS Markit的數據報導，繼2019年新船訂單減少近10%後，2020年訂單更是銳減逾50%到至少20年來最低。若訂單未回升，可能導致船隻不足，進而推升未來幾年的運費。

丹麥船公司D/S Norden的市場研究主管奧拉普表示：「不訂船是因為我們不知道要用何種燃料。」他認為，工程師和船隻設計師必須趕緊合作，以找出最佳解決方案。

目前被視為未來驅動商業船業的燃料包括液化天然氣、氨、氫、生質燃料，以及電力，但大多仍處於試驗階段，且至少在十年內無法擴展。由於商船壽命平均達20年，一旦選擇錯誤，代價可能非常高昂。

然而，船東做決定的時間所剩不多。2018年國際海事組織（IMO）訂定一個目標，要求2050年以前海運的溫室氣體排放量須降至2008年的一半。這個期限促使部分船東推遲新訂單，直到更清楚何種新燃料是最佳選擇為止，後又遭逢全球貿易紛爭及新冠肺炎疫情，使訂單減少情況更加惡化。

新冠肺炎 疫情

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