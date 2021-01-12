聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿國會暴亂 金融巨擘擬暫停政治捐款

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

高盛、花旗集團、摩根士丹利及摩根大通等金融巨擘都正計劃暫停所有政治捐款，顯示在美國國會遭民眾闖入一周以來，愈來愈多企業正在改變或重新評估其政治獻金政策。

彭博資訊報導，高盛仍在研礙相關措施，未來可能減少捐助政治獻金，給力圖推翻2020年選舉結果的當選國會議員，高盛一名代表則證實這項計畫。全美資產額最高的銀行摩根大通也說，正計劃暫停捐款給共和與民主兩黨議員半年，花旗集團也表示，有意在本季暫停捐助所有政治獻金。

此前，萬豪國際認為美國國會山莊遭總統川普支持者闖入，是「具毀滅力的事件」，並宣布將停止捐款給投票反對認證拜登當選為總統的共和黨籍參議員。

這些舉動也反映，大企業限制或擴大揭露政治獻金的趨勢正加速進行。

美國眾院議長裴洛西10日表示，若副總統潘斯拒絕援引憲法第25條修正案、讓川普下台，眾議院將啟動彈劾川普的程序，這是她首度表態眾院將彈劾川普。

政治獻金 川普 捐款

延伸閱讀

川普被封鎖帳號！網友很嗨，但臉書、推特真有權力這麼做？

川普再遭封殺！PGA取消川普高爾夫球場主辦資格

高球／川粉闖國會釀禍 明年PGA錦標賽不在川普球場辦

在任期最後10天「彈劾川普」的意義？美國國會兩黨各陷分裂

相關新聞

比特幣暴跌 撼動市場信心

走勢猶如雲霄飛車的比特幣11日盤中重挫逾14%，且過去兩天的跌幅為去年3月以來最大，引發投資人對加密貨幣榮景可能後繼無力...

英國擬禁止進口新疆強制勞動產品

《衛報》、《太陽報》等英國報紙1月11日披露，外交大臣拉布(Dominic Raab)最快在本星期內就會將法案文本遞交給下議院。除了禁絕新疆強制勞動產品，法案還將禁止出口可能被用於鎮壓的產品或技術。

不滿國會暴亂 金融巨擘擬暫停政治捐款

高盛、花旗集團、摩根士丹利及摩根大通等金融巨擘都正計劃暫停所有政治捐款，顯示在美國國會遭民眾闖入一周以來，愈來愈多企業正...

全球新船訂單 去年驟減五成

最新數據顯示，去年全球新船訂單驟減逾50%，原因是隨著使用低汙染燃料期限日益逼近，船東在不知該改用哪種替代技術的情況下，...

美銀行Q1將大買庫藏股

美銀行業在去年底的強勁表現，為銀行業者在今年第1季買回逾100億美元自家股票鋪平道路，這也反映在去年飽受新冠疫情紛擾後，...

投資人居高思危 美股道瓊早盤跌約200點 台積ADR漲逾2%

美股11日開低走低，投資人居高思危衡量美股價位，觀望美國政府是否推出更多新冠肺炎紓困方案，並評估目前的華府動盪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。