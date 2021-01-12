不滿國會暴亂 金融巨擘擬暫停政治捐款

高盛、花旗集團、摩根士丹利及摩根大通等金融巨擘都正計劃暫停所有政治捐款，顯示在美國國會遭民眾闖入一周以來，愈來愈多企業正在改變或重新評估其政治獻金政策。

彭博資訊報導，高盛仍在研礙相關措施，未來可能減少捐助政治獻金，給力圖推翻2020年選舉結果的當選國會議員，高盛一名代表則證實這項計畫。全美資產額最高的銀行摩根大通也說，正計劃暫停捐款給共和與民主兩黨議員半年，花旗集團也表示，有意在本季暫停捐助所有政治獻金。

此前，萬豪國際認為美國國會山莊遭總統川普支持者闖入，是「具毀滅力的事件」，並宣布將停止捐款給投票反對認證拜登當選為總統的共和黨籍參議員。

這些舉動也反映，大企業限制或擴大揭露政治獻金的趨勢正加速進行。

美國眾院議長裴洛西10日表示，若副總統潘斯拒絕援引憲法第25條修正案、讓川普下台，眾議院將啟動彈劾川普的程序，這是她首度表態眾院將彈劾川普。