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比特幣暴跌 撼動市場信心

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
圖／經濟日報提供
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走勢猶如雲霄飛車的比特幣11日盤中重挫逾14%，且過去兩天的跌幅為去年3月以來最大，引發投資人對加密貨幣榮景可能後繼無力的疑慮，撼動市場對比特幣榮景的信心。

根據彭博資訊報價，比特幣11日一度暴跌14.9%至32,338美元，兩天跌幅逾21%，是去年3月新冠肺炎疫情重創金融市場以來最大。比特幣11日盤中稍後雖回升至34,714.75美元，跌幅仍達8.8%，且遠低於在今年1月8日所攀抵的歷史高點41,981.75美元。

除比特幣外，其他數位資產也大跌，例如，第二大的數位貨幣乙太幣11日盤中大跌20％，拖累加密貨幣資產在24小時內蒸發1,700億美元，意味著市場湧現獲利了結賣壓。根據Coinmarketcap，加密貨幣市場11日市值已由前一天的1.1兆美元縮減至95,953億美元。

比特幣的價格在一年內漲逾三倍，不禁令人想起2017年的狂熱，之後價格急跌。長期多頭大師雅德尼擔心，比特幣這波飆漲可能是個極端泡沫的例子。

新加坡加密貨幣交易所Luno的業務發展主管艾伊亞表示：「這是否是更大修正的開始，尚待確定，但我們現在已經看到這條拋物線斷點，因此可能就是。」古根漢投資公司的投資長米納德推文指出：「該撤回一些資金了。」「比特幣的拋物線升勢短期內難以為繼。」他在去年12月下旬預測比特幣可能觸及4,0000美元。

但比特幣的忠實信徒認為，這波漲勢與過去的景氣循環不同，因為隨著機構投資人的進場，這項資產已成熟，且逐漸被視為規避美元貶值和通膨風險的合法避險資產。 其他人則擔心，這波漲勢並不合理，主要是受龐大財政和貨幣刺激政策所帶動，比特幣不可能成為可行的替代貨幣。

比特幣 新冠肺炎 疫情

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