研調：2020年全球PC出貨逾3億台 年增13.1%

國際數據資訊（IDC）個人運算設備追蹤報告顯示，2020年第4季全球PC出貨量年增26.1%、達9160萬台；2020年全年全球PC市場出貨量逾3億台、年增13.1%，居家辦公、線上學習及消費需求復甦成為主要動能。

IDC報告顯示，去年第4季全球個人電腦（PC）出貨量前5大廠商為聯想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁（2353），市占率依序為25.2%、20.9%、17.2%、8%、7.2%，出貨量年增率依序為29%、11.3%、26.8%、49.2%、48.3%。

從2020年全年來看，全球PC出貨量約3.03億台、年增13.1%，前5大廠商排名相同，分別為聯想市占24%、惠普市占22.4%、戴爾市占16.6%、蘋果市占7.6%、宏碁市占6.9%；出貨年增率依序為12%、7.5%、8.1%、29.1%、22.9%。

IDC行動設備研究經理烏布拉尼（Jitesh Ubrani）表示，由於需求旺盛、產能短缺，供應鏈每一部分的生產潛力都到了極限。不僅PC製造商和ODM代工廠需要處理零組件和產能短缺的問題，同時物流問題仍然存在，因此供應商被迫採用空運方式，以縮短交貨時間為代價來降低成本。

IDC指出，前一次PC市場出現如此高的成長是在2010年，當時整體市場年增率達13.7%。在過去10年中，PC市場經歷6年下滑、一年持平，整體市場仍有諸多變化，目前面臨的問題是這種復甦會持續多久。

IDC全球行動設備市場研究副總裁芮斯（RyanReith）說，個人電腦市場如飛奔的列車不斷向前發展，所有跡象都表明，市場在短期甚至中期都將有一定的成長空間。

芮斯強調，去年整體市場成長的焦點圍繞在居家辦公和線上學習，但不應忽視消費市場本身的能力；遊戲電腦和顯示器出貨達到歷史最高水準，Chrome除了教育之外，也滲透到消費市場。當人們以後回顧這一時期，歷史將表明，這次疫情不僅加速PC市場的購買力，而且創造出可能很難再出現的機會。