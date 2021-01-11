美國銀行股動能添柴火？Q1庫藏股可能達百億美元

美國銀行業在2020年末的強勁表現，為銀行在今年第1季買回逾100億美元自家股票鋪平道路，這也反映在去年飽受疫情紛擾後，金融業貸款業務的虧損消退，而資本市場正火力全開。

金融時報彙編分析師的預測報導，摩根大通實施庫藏股的金額將領先眾家業者，預期到3月底之前將支出約32億美元實施庫藏股，至於美銀、花旗集團、高盛、摩根士丹利和富國銀行等其他金融機構預期將實施合計74億美元的庫藏股計畫。

分析師預期，美國銀行業的庫藏股計畫將逼近聯準會（Fed）在去年12月發布命令的庫藏股最高准許額度。Fed的這項命令允許銀行業恢復實施庫藏股，也能返還股東數十億美元，同時銀行還能有漂亮的每股盈餘數字，這讓投資人感到訝異。

美國銀行業者在去年3月停止買回自家股票，原因是新冠疫情使得經濟嚴重衰退的威脅加深，也使銀行面臨巨大貸款損失。Fed在6月實施壓力測試後禁止銀行在2020年底前實施庫藏股，並且將分發股利的上限設在與近期獲利和支出相關的水準。

第1季的庫藏股規模將受到限制，以便分發股利與庫藏股的總金額不會超過前一年的平均每季獲利。Piper Sandler的分析師哈特（Jeff Harte）表示：「它們（庫藏股計畫）可能不會達到最大上限，但我們預期會逼近。」他指出，銀行的資本水準在2020年已變得「愈來愈強勁」。