美財報季開跑 今年財測聚焦

隨著美國政治風險逐漸消退，企業財報及經濟基本面正成為投資人的關注重點，而美股財報季本周將開跑，由摩根大通與花旗集團等銀行業者拉開序幕，市場將緊盯企業對於本季與今年的財測展望，同時聯準會（Fed）主席鮑爾本周將發表談話、及美國上月零售銷售與通膨等經濟數據，也將牽動美股後續漲勢的強弱。

美股三大指數上周同創新高，漲勢短線預料將略為降溫，但在政府有望推出更多財政刺激措施、Fed將維持寬鬆貨幣政策之際，股市漲勢中期仍應會維持不墜，而在美國政局大致穩定後，基本面再度成為投資人的觀盤重點。

摩根大通、花旗集團和富國銀行15日將發布去年第4季財報，為美股財報季拉開序幕。根據彭博的資料，華爾街預期，標普500指數成分企業上季獲利預料將較一年前下滑12%，營收將下滑6%。但投資人可能更在意未來，特別是本季與今年展望。

總體而言，今年標普500指數成分股企業的獲利，預測將去年增加約23％，投資人將聚焦於了解哪些企業的成長動能會持續下去。

以銀行類股而言，投資人樂觀期待經濟成長展望，且認為利率將攀升，已帶動美國KBW銀行指數本月來躍漲8.4%，優於標普500指數的1.8%。

高盛指出，銀行股將重獲投資人青睞。

分析師也說，今年股市將出現某種程度的類股輪動，因為去年有些公司的生意受疫情重創，但今年可望展現強勁反彈。 Beam資本管理公司常務董事艾馬以能源股為首選標的。根據路孚特資料，能源業今年獲利將成長668%。而工業、非消費必需品及原料等產業的獲利成長，將遠優於科技業。