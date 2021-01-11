美國民主黨同時掌控白宮及國會參眾兩院的「藍色浪潮」，也帶動亞股投資人加碼押注「通貨再膨脹行情」（reflation trades），擁抱景氣循環股和價值股，並且加強投資東南亞。

景順投信（Invesco）和三星資產管理公司等亞洲基金正擁抱景氣循環股和價值股，並逐漸遠離股價昂貴的成長股。

景順投信的亞太區全球市場策略師趙耀庭看好亞洲非消費必需品類股，預期今年美國與中國大陸消費者將帶動全球經濟復甦。他也認為，東南亞股市將因價位吸引人、企業獲利成長強勁、及新冠疫苗推出等利多而補漲。

三星資產駐香港基金經理人理察遜表示，持續青睞與經濟復甦有關的股票，例如金融、工業、能源、原料和景氣循環科技等類股。豐盛融資（Ample Capital）資產管理主管黃國英則認為中國大陸農業類股浮現價值。

聯博資產管理投資策略師王耀維本季青睞陸股以外的亞太股票，因揮之不去的地緣政治和監管不確定性，可能影響某些大陸股票，「但陸股長期還是具吸引力」。