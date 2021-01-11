美國千禧世代 資產衝破10兆美元

聯準會（Fed）的最新數據顯示，美國千禧世代的資產規模首度突破10兆美元大關，過去四年成長一倍，但債務負擔也加重。

Fed追蹤美國民眾財富的資料顯示，截至去年第3季，生於1981至1996年的千禧世代，資產總規模達到10.3兆美元，從2019年至2020年第3季的資產淨值激增21%，增幅大於X世代的8.5%、嬰兒潮世代的4.3%，但資產額仍少於較年長的世代。40至55歲的X世代資產總額為37兆美元，嬰兒潮世代則為資產達66.6兆美元。

美國千禧世代也累積了龐大債務，達4.3兆美元，多數負債為利率較高的消費者貸款，而非房貸等有資產擔保的債務。相較下，X世代的負債總額約6兆美元，嬰兒潮世代為4.7兆美元，而且嬰兒潮世代背負的消費者債務僅9,580億美元，少於千禧世代的1.6兆美元。

德意志銀行策略師瑞德與坦柏曼指出，在年長者開始享福之際，較年輕世代往往會受到較大的衝擊，擁有房地產等「硬資產」的年長者，可能擁有「不公平優勢」，因年輕人常難以購買這類資產。