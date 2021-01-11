藍色浪潮效應 五類股當紅

美國民主黨贏得總統大選並掌控國會參眾兩院，形成全面執政的「藍色浪潮」，分析師建議，投資人可布局旅遊、休閒及非消費必需品類股，搭上「再常態化」（renormalization）趨勢，並且迎合新任政府的擴大基建支出與能源轉型政策，投資基建與乾淨能源類股。

巴隆周刊報導，美股無疑將繼續上攻、且漲勢不會脫軌。根據Bespoke集團，歷史紀錄顯示，標普500指數在「藍色浪潮」下的平均年報酬率達14%，道瓊工業指數則達15.7%。藍色浪潮初期受惠的類股可能包括小型企業、清潔科技、景氣循環股和價值股，而美債殖利率曲線趨陡，將有利銀行、保險公司和其他金融業者。

分析師指出，拜登政府將加碼財政刺激措施，將有助原物料與工業類股走高，而新政府將推動能源轉型，也將激勵乾淨能源類股走揚，即便這個類股近來可能回檔，但綠能題材將在政府政策的支持下，延續多年。

分析師也建議，投資人可搭著「再常態化」浪潮，布局旅遊、休閒和非消費必需品類股，例如迪士尼、西南航空；房屋建商也迎來貸款利率低、需求升高等利多。

然而，民主黨全面掌控華府，未必對投資人完全有利，例如該黨計劃加強法規監管，可能對傳統能源業、大型科技、金融及健保業者造成更重的壓力，拜登政府的一些政策可能推升赤字，並助長通膨壓力，讓聯準會（Fed）在試圖維持低利率時更加綁手綁腳。

拜登政府的議程也包含提高企業與個人稅負，但分析師指出，當局可能會到2022年才會逐步增稅，而且前提是經濟復甦站穩腳跟。