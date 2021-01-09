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又一看空機構投降 特斯拉迎史上最長連漲紀錄

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透

在投資機構Evercore ISI一年來首次取消對特斯拉的「賣出」評級後，特斯拉8日連續第11日收高，寫下史上最長連漲紀錄，股價也再刷新高，逼近900美元大關。

彭博資訊報導，在Evercore ISI分析師麥克納利（Chris McNally）將特斯拉的投資評級從「賣出」上調至「持有」後，特斯拉股價8日盤中一度漲8.4%，終場收在880.02美元，漲幅仍有7.8%之多，同時再創紀錄新高。

麥克納利告訴客戶：「無論這叫做估值混亂還是估值輪動，我們過去一年對特斯拉的觀點都大錯特錯。」加拿大皇家銀行分析師Joseph Spak日前表示，他「完全錯看」這檔股票。

麥克納利將他對特斯拉的目標價位，從每股225美元上調至650美元，但仍低於特斯拉8日衝上的880美元。

麥克納利說，投資人將特斯拉看成兩家分別的科技公司，一個是電動車的市場龍頭，另一個是涵蓋全自駕車、電池、動力系統開發商等數個潛在事業的公司。雖然特斯拉的部分價值來自於該公司的營收，但還有兩個原因更讓市場趨之若鶩，「一為押注渺茫的未來，二為押注馬斯克這個人」。

特斯拉 馬斯克 加拿大

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