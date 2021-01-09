美非農就業人口 意外下滑

美國12月非農就業人口意外減少，為八個月來首次下滑，反映新冠肺炎疫情復熾重創對病毒敏感的產業，也凸顯成長動能明顯減弱，可能使經濟復甦暫時停滯不前。

勞工部8日公布，去年12月非農就業人口大減14萬人，是去年4月來首見下滑。11月數據則向上修正，從原先公布的增加24.5萬人修正為增加33.6萬人。12月失業率持平在6.7%。

彭博訪調經濟學家原先預估12月非農就業人口增加5萬人、失業率升至6.8%。

截至2020年底，美國就業市場已從3至4月封鎖抗疫期間2,220萬人失業的低點大幅翻揚，使1,230萬個工作機會失而復得，但仍有大約半數的失業者未能重返職場。

首當其衝的是餐旅業，包括飯店、餐廳和酒吧在內，都因受制於旅遊和餐飲防疫限制，而飽受衝擊。儘管夏季開始陸續解除限制，但近幾個月來確診病例再度激增，迫使全美多州再度祭出限制令。

在最新就業報告發布前，包括消費者信心與支出等經濟數據疲弱，已顯示疫情再度摧殘經濟。

話雖如此，美國經濟不太可能重陷衰退，因為政府上周已批准規模近9,000億美元的新一輪疫情紓困案，可望提供支撐；民主黨掌控國會參、眾兩院，總統當選人拜登20日宣誓就職後，可望推出更多財政刺激；新冠疫苗普遍接種後，也有望遏制疫情。

穆迪分析公司首席經濟學家詹迪說：「未來數月，經濟傾向疲軟，但隨著財政支持和疫苗到位，經濟可望在夏季前重拾動能。」

經濟學家預期，繼去年最末季紮實的經濟成長後，今年第1季成長率可能微乎其微，甚至是零成長。

據估計，美國去年第4季國內生產毛額（GDP）季增年率可能約5%，主要是靠企業庫存投資撐起；相較下，第3季GDP成長33.4%；第2季則崩跌31.4%，寫下1947年開始記錄以來最深降幅。