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蘋果擬結盟現代 研發電動車

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
現代汽車原本證實，確實與蘋果進行「初步」的洽談，但又在幾小時後修改聲明內容。（路透）
現代汽車原本證實，確實與蘋果進行「初步」的洽談，但又在幾小時後修改聲明內容。（路透）

南韓現代汽車8日證實，和「蘋果公司」洽談研發電動自駕車，股價盤中最高應聲暴漲25%，但又在幾小時後修改聲明內容，改口表示已接獲「多家公司」的潛在合作意向，未再具體提及蘋果，顯示現代汽車在對外溝通未來可能與蘋果的合作關係時，態度轉趨謹慎。

現代汽車8日在呈交的正式聲明中說：「在電動自駕車研發方面，我們收到來自多家企業的潛在合作邀請。基於洽談仍處於初步階段，目前尚未有任何決定。」不過這份聲明是現代汽車在數小時內修改後的結果，原先提及蘋果的內容已遭刪除。

南韓經濟日報旗下的電視部門Korea Economic Daily TV在8日稍早報導，蘋果和現代汽車商談在2027年前研發電動自駕車，並在現代或起亞汽車（Kia）的美國廠研製電池；消息出爐後，現代汽車股價一度躍漲25%，衝上逾七年高點的25萬7,000韓元。

現代汽車原本證實，確實與蘋果進行「初步」的洽談，但在修改後的聲明中，連「蘋果」二字都不見了，顯然是擔心此舉可能觸怒向來對新產品與合作夥伴保密到家的蘋果。知情人士向彭博透露，由於研發進度仍處於初期階段，蘋果至少需要五年才能推出電動自駕車，意味著蘋果不急於決定潛在的汽車合作夥伴。

分析師說，蘋果可能對現代汽車的電動車平台與設備有興趣，以降低研發與製造電動車的成本。eBEST投資證券公司分析師劉凱文（音譯）說，蘋果可能把現代汽車視為理想夥伴，因為美國傳統汽車大廠有強而有力的工會，讓蘋果敬而遠之。

南韓

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