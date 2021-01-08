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比特幣修正後反彈再創歷史新高 衝上41530美元
比特幣今天價格勁揚5%多，登上歷史新高4萬1530美元（約新台幣116萬元），逆轉昨天衝破4萬美元大關後一度回檔跌勢，反映出這種數位加密貨幣目前在全球大受歡迎程度。
路透社報導，比特幣昨天抵達4萬美元里程碑後，一些市場人士已警告會出現修正跌勢。果然根據交易所Bitstamp報價，比特幣價格今天稍早一度翻落到3萬6618美元低點，但隨後又反彈。
比特幣價格已自去年3月谷底狂飆近1000%，繼去年12月16日衝破2萬美元後，本月2日又首度突破3萬美元關卡，如今4萬美元門檻也拋諸腦後，眼看今天將寫下12天以來多達11天走揚紀錄。
比特幣漲勢洶洶，來自法人、企業和最近的散戶需求增加。因為在目前公債殖利率超低和負利率的環境下，投資人看好比特幣價格迅速攀升。
數位資產管理公司CoinShares營收長史皮特利（Frank Spiteri）指出：「目前市場需求不斷衝高，大多來自法人持續不斷（對比特幣）抱持前所未有的興趣。且進入2021年，這個趨勢仍不見緩和跡象。」
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