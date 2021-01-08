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台積電ADR連漲六天再飆漲5% 溢價竟達20.3%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四大漲5%收121.43美元，較台北交易股票溢價高達20.3%，已連續六日上漲；費城半導體指數大漲3.9%。

美股三大指數均創新高。道瓊工業指數收高211.73點，漲幅0.7%，報31,041.13點；標普500指數漲1.5%，報3,803.79點；那斯達克綜合指數大漲2.6%，報13,067.48點。

台灣加權股價指數昨天大漲230.87點收15,214點。台積電漲2.9%收565.00元。聯電跌1.6%收46.20元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 91.92 +2.18 89.40 2.82

中華電 CHT 108.63 -0.13 109.00 -0.34

台積電 TSM 679.60 +5.03 565.00 20.28

聯電 UMC 47.96 +1.90 46.20 2.82

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 半導體

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