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縮減購債前 Fed將預告

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

根據美國聯邦準備理事會（Fed）6日公布的上次會議紀錄，Fed最終決定要撤回資產收購措施時，將竭盡所能避免引發一場「減碼恐慌」（Taper Tantrum）。

Fed在去年12月15、16日召開決策會議時，決議維持基準利率在接近零的水準不變。不過，市場聚焦於Fed對資產購買計畫的相關討論。目前Fed每個月買進至少1,200億美元的美國公債與抵押擔保證券（MBS），並在這次會議上承諾維持收購資產，直到「邁向通膨與就業目標有大幅進展」。

Fed的官員同意，在央行縮減購債計畫前，市場會獲得大量的預告訊息。Fed上一次縮減資產收購規模時，曾經引發「縮減恐慌」，因此，官員希望這一次能夠避免。

會議紀錄說：「許多與會者表示，重要的是，委員會在判斷足以有合理理由調整購債速度前，必須事先清楚傳達對長期目標的實質和預期進展評估。」

官員進一步指出，一旦達到「重大進展」的門檻，將「逐步」縮減資產收購計畫，而且會與Fed在2013年的做法一致。

Fed 通膨

延伸閱讀

避免再引發「減碼恐慌」Fed想退場時會一路暗示投資人

經濟日報社論／極寬鬆貨幣環境 明年經濟主調

Fed決策關鍵字：「實質進展」

Fed暗示延長購債 利率不變

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