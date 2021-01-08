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高盛調高經濟成長預測
在民主黨確定同時掌控白宮及國會參眾兩院後，市場更加樂觀期待聯邦政府將推出新一輪刺激計畫的機率，美國民眾拿到2,000美元紓困支票的希望大增，促使高盛調高今年的美國經濟成長率預測。
民主黨的完全執政對美國經濟復甦具有重大意義。德銀美國首席經濟學家魯塞蒂說，除了上月已簽署的9,000億美元紓困法案外，短期內還可能推出7,500億至1兆美元的紓困案。他說，紓困案對經濟成長的影響取決於具體細節，但可能有助於調高經濟成長預測，目前預測今年美國經濟將成長4.3%。
高盛以海濟斯（Jan Hatzius）為首的經濟學家團隊6日發布報告預測，美國經濟今年將成長6.4%，高於先前預期的5.9%。
高盛指出，因為拜登政府本季有望提出7,500億美元的刺激方案，其中3,000億美元將以現金支票的形式發放給民眾，但高盛也提醒，新冠病毒疫苗施打速度慢，可能拖慢消費者的支出步伐。
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