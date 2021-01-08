科技股漲勢 面臨四阻力

美國民主黨全面執政，同時掌控白宮、與國會參眾兩院，促使市場擔憂未來科技大咖的用戶資料隱私保護、併購活動等營運行為，將受到更為嚴厲的監管，多頭走勢將受威脅。

民主黨向來關注大型科技公司的壟斷問題，因此投資人也擔心，這股「藍色浪潮」撲來，可能導致科技巨人嗆水。

專家認為，科技股的漲勢將面臨四大阻力，包括當局可能發動更多反托辣斯調查、並強化監管力道，還有增稅的威脅，而拜登政府將推出更多財政刺激措施，也可能加速資金流出科技股、轉入景氣循環類股的輪動趨勢。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，最新的選舉結果「對科技大咖明顯是個利空」，他預期科技公司的商業模式將面臨「更多審查，也有修改現行反托辣斯法案的可能性」。

Baird科技股策略師莫坦森（Ted Mortonson）說，投資人在選舉後，從之前「擔心錯過科技股大漲」轉為「害怕會被套死」，因而布局開始轉往金融服務、工業、消費類、材料公司、綠色科技等類股輪動。

不過，科技股還是有著強大的基本發展趨勢支撐，例如數位轉型、5G通訊、電動車等等，艾夫斯便依然看好科技股雞年的表現，但莫坦森指出，但部分科技業者的股價價位已高，讓許多投資人感到不安。