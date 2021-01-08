宅經濟燒 電玩業今年續旺

去年新冠肺炎疫情衝擊了許多產業，旅宿及娛樂業受創尤深，電玩遊戲業卻是逆勢成長，而且這股熱潮可望延續到今年，繼續帶動這個產業的銷售成長。

華爾街日報報導，隨著各國實施封鎖令迫使民眾待在家中，並限縮其他娛樂活動，去年成為電玩遊戲業的豐收年。根據FactSet彙編的數據，不計去年11月上市的新款Xbox和PlayStation遊戲機銷售額，預料全球前六大遊戲業者去年營收共計240億美元，較2019年增加19%，相較下，這六家公司2019年合計營收年減近3％。

在疫情引發電玩熱潮下，即使遠距工作打亂遊戲發行時程，或新推出的遊戲口碑不佳，電玩業者去年的業績也不太差。動視暴雪公司的「決勝時刻：黑色行動冷戰」等幾款年度遊戲去年都延期推出，「黑色行動冷戰」更被評為該「決勝時刻」系列逾十年來最差作品之一，但Cowen公司分析師克魯茲指出，這款遊戲的銷售仍將超過2,000萬套。

根據去年12月向監管機關揭露的資料，波蘭遊戲商CD Projekt頻頻出包的遊戲新作「電馭叛客2077」，在上市不到兩周就賣出逾1,300萬套。雖然這款遊戲漏洞百出，導致電玩巨頭Sony從其線上平台下架此遊戲，並與微軟及其他零售商開放玩家退款，但FactSet訪調的分析師仍預估，CD Projekt去年營收將有6.72億美元，約是前年的五倍多。

如今隨著各國開始大規模施打疫苗，預料全球將回歸正常生活，今年能否延續去年這股電玩銷售熱潮？分析師指出，新款Xbox和PlayStation的暢銷將嘉惠遊戲發行商，這兩系列主機上市至今依然一機難求。

預計全球兩家最大的遊戲發行商藝電（EA）以及動視暴雪（Acitvision Blizzard）今年的全年營收，將較去年分別增加7%和8%，成長幅度雙雙寫下新高；動視暴雪預計將推出至少兩款遊戲。