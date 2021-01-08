電商巨擘亞馬遜在美國三個地區啟動規模共計20億美元的平價住宅計畫，加入Google、蘋果、臉書等科技業者的行列，緩解科技業進駐引發的房價高漲問題。

亞馬遜6日宣布規模20億美元的計畫，將在2025年前建造或維護2萬戶平價住宅，涵蓋西雅圖、維吉尼亞州阿靈頓、田納西州納什維爾等地區。亞馬遜將提供低利貸款，並補助政府機關與少數族裔居住權益組織。

亞馬遜在西雅圖總部雇用超過7.5萬名員工；在與華府僅一河之隔的第二總部阿靈頓，則有逾1,000名員工；該公司也正在納什維爾興建營運中心。亞馬遜計劃未來五年內在這三個區域都至少有5,000名員工。

除了亞馬遜以外，Google、蘋果、臉書、微軟等科技業者，也已承諾投入大筆資金，以協助人們取得平價住宅。外界批評，這些科技業者推高大城市的生活成本，尤其是西岸，大批高薪軟體開發人員推高房價。

以科技業者的財力而言，這些平價住宅計畫應不會對獲利產生重大影響。華爾街日報報導，知情人士透露，亞馬遜並未預期從這些住宅投資案獲利，也未取得相關稅負優惠。