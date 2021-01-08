蘋果App Store銷售額大增

新冠肺炎疫情帶動宅經濟趨勢，蘋果公司（Apple）統計，其App Store用戶在2021年元旦的支出額創下5.4億美元（約新台幣151億元）的全新紀錄；從耶誕夜到跨年夜之間的數位產品銷售額共達18億美元，以遊戲類別為大宗。

蘋果表示，去年下載量最高的應用程式（App）包括Zoom與Disney+等，迄今已支付2,000億美元給App開發者，高於一年前的1,550億美元。

蘋果旗下各服務去年都有亮眼成績。串流音樂服務Apple Music去年發布最大幅度的產品更新，包括立即聆聽、全新搜尋、個人化電台及自動播放等。超過90%的iOS 14用戶已開始使用這些新功能，使用Apple Music歌詞功能的用戶也在去年成長二倍。

Apple TV已可在全球超過100個國家和地區，以及超過10億台電視、手機或平板電腦觀看。從2019年11月1日串流影音服務Apple TV+上線以來，已獲得超過149個獎項提名，2021年Apple TV+用戶可收看更多原創劇集的第2季內容。不過，蘋果並未分享Apple Music與Apple TV+等重要服務的訂戶數量。服務事業已漸成蘋果營收的重要來源，去年營收額達到530億美元。