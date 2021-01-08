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馬斯克拚地表最有錢人
特斯拉公司執行長馬斯克（Elon Musk）在新的一年，很有機會拿下「地表最有錢男人」的頭銜。
特斯拉股價6日大漲2.8%至每股755.98美元，市值增至7,165.94億美元，也帶動馬斯克的身價升高，距離全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）只差不到30億美元。
根據彭博億萬富豪指數，馬斯克的資產淨值在6日達1,811億美元，只稍微落後於貝佐斯的1,840億美元。貝佐斯從2017年10月以來，一直在彭博億萬富豪排行榜上雄霸首富位置。
儘管馬斯克與貝佐斯分別稱霸電動車與電商市場，但兩人在民間太空競賽存在競爭關係，馬斯克身兼太空探索科技公司（SpaceX）執行長，貝佐斯則是火箭公司藍色起源的老闆。
全球500大富豪去年身家累計增加1.8兆美元，為歷來最多，增幅相當逾31%，前幾大富豪的財富增加尤其多，前五大富豪身價增加超過1,000億美元。
馬斯克逼近全球首富地位，全拜特斯拉股票過去一年寫下驚人漲勢，帶動馬斯克財富淨值飆升超過1,500億美元，可能創下史上財富增加最快速度紀錄。
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