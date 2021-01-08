亞洲極寒效應 LNG價飆

亞洲液化天然氣（LNG）現貨基準價格直逼歷史高點，主因為嚴寒天候襲擊亞洲，促使中、日、韓買家急於取得現貨以因應新增的需求。

標普全球普氏市場的數據顯示，能源貿易商Trafigura集團對2月南韓交貨的LNG產品，出價每百萬英熱單位（MBTU）26.15美元，比之前的高價紀錄超出近6美元。市場逆價差（現貨價高於期貨價）持續擴大，顯示短期供給嚴重短缺。

中國大陸、日本及南韓今年冬季極寒，北京創下1966年來最低溫；LNG供應商無法因應激增的需求，使過去一個月價格漲一倍多。

日本LNG供給也極度吃緊，因為各大電力公司已要求擁有發電機的企業用電戶自行滿足新增的電力需求。LNG進口商難以確保供給無缺，導致一些燃氣發電發電廠減少供電量。

南韓天然氣公司上周以每MBTU高達22美元的價格，買進二月上半月交貨的現貨LNG。日─韓LNG基準價格6日上漲到19.98美元，只比2014年創下的歷史高點20.20美元略低。目前2月份上半月交貨的現貨價格與下半月現貨相比，溢價高達5.50美元，而去年12月中時的溢價幅度僅0.80美元。