聽新聞
test
0:00 / 0:00

油市打強心針 上看70美元

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

分析師普遍看好今明兩年原油後市，預估2021年布蘭特原油可望漲破每桶60美元，最樂觀的分析師甚至看好將漲上70美元，原因是沙烏地阿拉伯日前自願額外減產，且各國大規模接種新冠疫苗，都有助於提振油市。

瑞銀集團（UBS）分析師史陶諾瓦6日表示，在沙國意外自願減產後，預估油市在2021年上半年的供應將趨於緊俏。瑞銀預測布蘭特原油年中前將攀抵每桶60美元，下半年進一步漲至每桶63美元。

布蘭特原油3月期貨7日盤中跌0.18%，報每桶54.2美元；紐約西德州原油2月期貨7日盤中漲0.22%，報每桶50.74美元。

沙國自願減產後，渣打銀行分析師霍斯奈爾對今明兩年布蘭特原油的平均價格預測，分別上修7美元，預估2021年為每桶51美元，2022年為59美元。

高盛分析師預估，2021年布蘭特原油平均價格為每桶65美元，原因是大範圍接種新冠疫苗與石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）增產有限，有利於提振油價。高盛商品研究主管柯里表示，來自亞洲的強勁需求正降低原油庫存，並帶動明年原油後市。

國際原油經濟學家沙拉梅比高盛更看好原油前景。他說，布蘭特油價有望在2021年第1季觸及每桶60美元，並在第3季飆上每桶70至80美元；今年平均油價將介於每桶65至70美元，甚至有望在2024年前漲至每桶100美元。

路透去年12月對39名分析師與經濟學家的訪調結果則顯示，專家對2021年布蘭特的預測為平均每桶50.67美元，高於去年11月原估的49.35美元，對紐約原油的預測也從46.4美元上調至47.45美元。

新冠疫苗 油價

延伸閱讀

瑞銀、高盛：亞太企業今年獲利將成長逾20%

訊連旗下玩美移動獲高盛投資 盤中股價亮燈漲停

訊連旗下玩美移動 獲高盛領投5000萬美元融資

高盛領投 玩美移動獲5000萬美元融資

相關新聞

全球課徵富人稅 聲浪變大

2020年有錢人的財富隨股市大漲而激增，使開徵富人稅再度成為熱門話題，這波敦促對新增財富課稅的聲浪正席捲世界各地，從美國...

加密幣市值 衝破1兆美元

全球最大規模的加密貨幣比特幣價格7日盤中續漲，在不到24小時內接連突破36,000、37,000美元等兩個整數關卡，漲破...

英國調查 輝達併安謀添變數

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）收購全球半導體矽智材（IP）龍頭、英商安謀（ARM）案，已引起輝達競爭對手的疑慮，擔...

美藍色浪潮 帶動通膨行情

美國國會正式確認總統當選人拜登，將成為新任美國總統，加上民主黨可能囊括喬治亞州兩席參議員，出現同時掌控白宮及國會參眾兩院...

科技股漲勢 面臨四阻力

美國民主黨全面執政，同時掌控白宮、與國會參眾兩院，促使市場擔憂未來科技大咖的用戶資料隱私保護、併購活動等營運行為，將受到...

高盛調高經濟成長預測

在民主黨確定同時掌控白宮及國會參眾兩院後，市場更加樂觀期待聯邦政府將推出新一輪刺激計畫的機率，美國民眾拿到2,000美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。