油市打強心針 上看70美元

分析師普遍看好今明兩年原油後市，預估2021年布蘭特原油可望漲破每桶60美元，最樂觀的分析師甚至看好將漲上70美元，原因是沙烏地阿拉伯日前自願額外減產，且各國大規模接種新冠疫苗，都有助於提振油市。

瑞銀集團（UBS）分析師史陶諾瓦6日表示，在沙國意外自願減產後，預估油市在2021年上半年的供應將趨於緊俏。瑞銀預測布蘭特原油年中前將攀抵每桶60美元，下半年進一步漲至每桶63美元。

布蘭特原油3月期貨7日盤中跌0.18%，報每桶54.2美元；紐約西德州原油2月期貨7日盤中漲0.22%，報每桶50.74美元。

沙國自願減產後，渣打銀行分析師霍斯奈爾對今明兩年布蘭特原油的平均價格預測，分別上修7美元，預估2021年為每桶51美元，2022年為59美元。

高盛分析師預估，2021年布蘭特原油平均價格為每桶65美元，原因是大範圍接種新冠疫苗與石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）增產有限，有利於提振油價。高盛商品研究主管柯里表示，來自亞洲的強勁需求正降低原油庫存，並帶動明年原油後市。

國際原油經濟學家沙拉梅比高盛更看好原油前景。他說，布蘭特油價有望在2021年第1季觸及每桶60美元，並在第3季飆上每桶70至80美元；今年平均油價將介於每桶65至70美元，甚至有望在2024年前漲至每桶100美元。

路透去年12月對39名分析師與經濟學家的訪調結果則顯示，專家對2021年布蘭特的預測為平均每桶50.67美元，高於去年11月原估的49.35美元，對紐約原油的預測也從46.4美元上調至47.45美元。