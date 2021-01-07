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台積電ADR連漲五天再創新高 較台股溢價17.84%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（6日）多數大漲，台積電ADR勁揚超過2%，再創新高，較台北交易股票溢價17.84%；聯電、日月光ADR漲幅都超過1%。

道瓊工業指數6日收盤大漲437.8點，漲幅1.44%，收30,829.4點；標普500指數上漲21.28點，漲幅0.57%，至3,748.14點；那斯達克指數下跌78.17點，跌幅0.61%，報12,740.79點。

費城半導體指數收盤下跌0.32%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 6.43 +1.74%

中華電 CHT 38.87 -1.09%

台積電 TSM 115.61 +2.52%

聯電 UMC 8.41 +1.33%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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