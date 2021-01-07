台積電ADR連漲五天再創新高 較台股溢價17.84%
台股ADR周三（6日）多數大漲，台積電ADR勁揚超過2%，再創新高，較台北交易股票溢價17.84%；聯電、日月光ADR漲幅都超過1%。
道瓊工業指數6日收盤大漲437.8點，漲幅1.44%，收30,829.4點；標普500指數上漲21.28點，漲幅0.57%，至3,748.14點；那斯達克指數下跌78.17點，跌幅0.61%，報12,740.79點。
費城半導體指數收盤下跌0.32%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 6.43 +1.74%
中華電 CHT 38.87 -1.09%
台積電 TSM 115.61 +2.52%
聯電 UMC 8.41 +1.33%
資料來源：彭博資訊
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