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挪威電動車市占 福斯賣贏特斯拉

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

最新數據顯示，挪威去年售出的所有車輛中，電動車占比已過半，不僅刷新歷來紀錄，更成為全球首個跨過此門檻的國家。另外，福斯集團（VW）超越特斯拉，成為該國電動車新霸主。

挪威道路交通資訊委員會（OFV）5日公布數據顯示，電動車占挪威新車的銷售比率，從2019年的42%升至2020年的54%。若把油電混合車也納入計算，市占更是衝到83%。汽、柴油車市占在2015年還高達71%，如今僅剩17%。

根據OFV，福斯集團旗下豪華車牌奧迪（Audi）奪得挪威2020年電動車銷售冠軍，其e-tron車款賣出9,227輛，擠下2019年賣得最好的特斯拉Model 3。

挪威政府多年來一直利用減稅來促進電動車銷量。根據挪威電動車協會（NEVA），挪威多數電動車較同等級燃油車還便宜。此外，電動車買主還享有其他獎勵，包括使用公車車道、渡輪接駁與收費道路優惠。

OFV執行長索森表示，去年破紀錄的電動車銷量，意味挪威進度超前。

挪威 特斯拉 福斯

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