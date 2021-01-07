美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）5日宣布，已向美國達美航空（Delta）、加拿大西捷航空（WestJet）購入共11架中古波音767-300飛機，以擴充貨運機隊，凸顯新冠疫情引發網購熱潮之際，亞馬遜更積極推動快速到貨服務。

亞馬遜過往都是租賃飛機來組建空中貨運機隊，這次首度以買斷方式取得飛機。隨著居家避疫民眾紛紛改為上網購物，促使電商平台大發利市，業者已不斷擴充運能來滿足需求，而年底購物旺季又進一步加劇其物流壓力。

亞馬遜表示，正將購自西捷的四架客機改裝為貨機，預定今年開始啟用，而來自達美的飛機會先完成改裝，明年才加入機隊。亞馬遜全球空運副總裁羅茲（Sarah Rhoads）說，租用和自有飛機混合的機隊，將幫助公司營運管理，並有助於持續達成對顧客的承諾。

亞馬遜、達美和西捷都拒絕透露飛機的收購價格。由於疫情令各國啟動封鎖令及關閉邊界，導致航空旅行銳減，許多飛機的價格已暴跌。與此同時，在疫情衝擊航空公司生計下，達美和其他航空公司已加速淘汰飛機，省錢求存。

亞馬遜指出，Amazon Air機隊到2022年底將有超過85架貨機，包括租賃和自有飛機。亞馬遜於2016年開始組建自家貨運機隊，引發外界猜測該公司將減少對快遞巨擘優比速（UPS）和聯邦快遞（FedEx）的依賴。

亞馬遜目前仍依靠外部承運商來滿足部分快遞需求，但這家電商大咖已迅速擴大物流業務，特別是在疫情期間積極擴增運能。

亞特拉斯全球控股集團和空中運輸服務集團（ATSG）負責經營Amazon Air的波音767機隊，但亞馬遜發言人拒絕評論哪些航空公司將負責這些新購入的飛機。