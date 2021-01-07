美車市銷量 看見好兆頭

美國去年汽車銷售量估計為1,440萬至1,460萬輛，比前一年下滑15%，為近十年來最低水準，但通用、飛雅特克萊斯勒、豐田等各大車廠在去年第4季都看到美國銷量回升，使市場看好今年汽車產業表現。

通用5日表示，去年第4季銷量增加4.8%，是2020年唯一銷售增加的一季。豐田指出，12月銷售比一年前增加。飛雅特克萊斯勒也說，去年第4季銷售步伐比去年稍早快。

外界預料幾乎所有主要汽車製造商去年銷量都會大幅下降，一改過去五年每年美國銷量都突破1,700萬輛的趨勢。通用去年在美國的銷量下滑12%，豐田減少11%，飛雅特克萊斯勒的降幅達到17%，日產汽車則敬陪末座，降幅達33%。

幾家研究機構的分析師估計，若納入第4季銷售數據，美國2020年汽車銷售量將介於1,440萬至1,460萬輛，較2019年減少15%，至少寫下2012年來最低銷售水準。

然而，分析師認為，今年汽車銷售可望進一步回升，原因是逼近歷史低點的利率，以及美國政府提出新一輪紓困方案，包括政府在本周直接對部分民眾發放補助金。

汽車經銷商和車廠高層也信心滿滿，認為新冠肺炎疫情將帶動新車需求，理由是部分消費者選擇自己開車，不願搭乘大眾運輸工具。

馬自達汽車北美業務總裁蓋頓指出，今年汽車產業有望持續回升，但步調是逐步回升，並非大幅成長。馬自達去年在美國市場的銷售成長率雖不到1%，卻已是表現最搶眼的車廠之一。

分析師預料，汽車製造商今年在重建庫存方面可能仍處於追趕模式，這有望提高製造商和經銷商的獲利。

不過，汽車業也面臨一些潛在問題，包括疫情持續時間的不確定性、經銷商庫存持續短缺，以及潛在供應鏈問題，比如半導體晶片供應不穩定。