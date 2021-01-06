疫情拖累經濟成長 IMF：10年沒起色

未來恐變成經濟遲緩「消失的十年」。在新冠疫情肆虐前，世界銀行就已下修2020年後10年的全球經濟成長率，疫情更加劇此一趨勢，甚至可能造成「消失的十年」。世界銀行認為未來經濟預測將長期降級，除了疫情的不確定性，還有因疫情導致的教育中斷，進而造成勞動生產率降低，貿易和投資的活躍度也會下降。

未來10年經濟下修

華爾街日報報導，世界銀行在5日發布的報告表示，原本在疫情前，世界銀行就因為老齡化和生產率的下降，進而下修未來10年的經濟增長趨勢，從原本前十年的2.5%，下修到年均2.1%，而最新的預測更是往下修到1.9%，甚至不排除未來會繼續下修。

世界銀行代理副總裁艾漢．高斯接受媒體採訪時表示，「以歷史來看，未來10年除非有出現重大改革，否則未來10年的全球經濟成長恐怕很不樂觀。」而世界銀行半年度的《全球經濟展望》則歸納長期降級的原因，除了疫情的不確定性，最重要的是疫情導致教育中斷，教育中斷帶來勞動生產率的降低，進而影響到貿易和投資活躍度的下降。

發展中國家須謹慎

另外，根據統計，2020年全球經濟萎縮約4.3%後，2021年可以有望增長4%，但還是比去年6月預測的低0.2個百分點，反映了疫情復甦不易，以及各種經濟活動的限制。對於新興市場和發展中國家，世界銀行認為，未來10年增長率為3.3%，低於疫情前預測的4%以及前十年的5%，而世界銀行的任務便是向發展中國家提供貸款和諮詢服務，來減少貧困。

高斯也呼籲投資者有機會就趕緊進行投資，尤其是衛生保健和教育環境相關的投資，並改善治理和債務透明度，尤其針對發展中國家。過往這樣悲觀的預測也發生在2008年金融危機，當時全球經濟增長預測被反覆下調，從金融危機前的3.3%被下修到2.4%。

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