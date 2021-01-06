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特斯拉「絕對被高估」！老債王葛洛斯分享他偏好的股票

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
前債券天王葛洛斯說特斯拉股價被高估。路透
前債券天王葛洛斯說特斯拉股價被高估。路透

曾有「債券天王」之稱的葛洛斯（Bill Gross）也許寶刀未老。他去年9月14日曾經警告，「這個世界幾乎沒什麼地方能賺到錢了」，並敦促投資人選擇菸草、銀行，以及在外國交易易上市的外資企業在內「被避之唯恐不及」的領域。自從那時起算，標普500指數上漲近11%，而KBW銀行指數大漲29%。

葛洛斯5日發布2021年投資展望表示，他偏好的類股是天然氣輸氣管，具有稅務優惠的一些投資型股票，殖利率估計可達9%至12%，因此建議投資人考慮Megellan Midstream Partners、BP Midstream Partners，以及Enterprise Products Partners。

他在檢視股市領漲個股時說，特斯拉「絕對被高估」。他指出，「市場被強烈投機心態，以及財政刺激下央行推動的企業獲利所主導」，因此出現創紀錄股價。

根據葛洛斯，「過去兩年市場『大幅』升值，尤其成長型股票，是因為實質利率變低」。他再次主張實質利率其實低於零。而只有實質利率維持負數，漲勢才能持續。

葛洛斯警告，疫情對經濟的衝擊--加上靠聯準會和財政刺激措施撐場面--美股可能會開始像挪威或歐洲國家股市。葛洛斯很擔心此事，他引述兩國股市都是低本益比，不像華爾街一些新近IPO案和微軟之類的股票。

他說，「股市還要經過多少次財政方案才能理解，國內生產毛額如今像在吸鴉片，依賴來自華府的愈來愈多的美元，將共和黨的供給面資本主義巨獸，變成類似歐洲基本收入的軟腳蝦？對我來說，想避免此事，失業率必須重返疫前水準。聯準會主席鮑爾也曾做此表示，但我們距離那個目標很遠很遠。」

葛洛斯 聯準會 特斯拉

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