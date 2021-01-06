台積電ADR連漲四天再創新高 較台股溢價16.5%
台積電ADR周二上漲近1%收112.77美元，較台北交易股票溢價16.5%；費城半導體指數大漲1.9%。
紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.7%，報3,726.86點。道瓊工業平均指數漲167.71點，漲幅0.6%，報30,391.6點。那斯達克綜合指數上漲0.9%，報12,818.96點。羅素2000指數上漲1.7%，報1,979.108點。
台灣加權股價指數昨天上漲98.00點收15,000.03點。台積電漲1.1%收542.00元。聯電漲1.8%收46.35元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 88.47 +5.86 86.60 2.16
中華電 CHT 110.03 +1.21 109.50 0.48
台積電 TSM 631.44 +0.96 542.00 16.50
聯電 UMC 46.48 +3.62 46.35 0.27
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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