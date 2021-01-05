比特幣飆漲搶盡黃金光彩 價格波動仍是投資隱憂

加密貨幣比特幣的價格近期漲勢猛烈，如今來到3萬美元以上。華爾街投行摩根大通看好比特幣與黃金爭奪投資資金能力，長期還有大幅漲價潛力，但前提是價格波動不會嚇跑投資人。

比特幣價格週末首度突破3萬4000美元，但昨天又重挫17%，創下2020年3月以來單日最大跌幅。今天東京交易時間午盤報3萬2056美元。

比特幣價格過去一年來暴漲4倍多，近期震盪不禁令人想起這個市場規模最大的加密貨幣出名的價格波動特徵。

摩根大通（JPMorgan Chase）以潘尼葛佐格魯（Nikolaos Panigirtzoglou）為首的策略師發布報告指出：「就『另類』貨幣而言，投資人若紛紛撤出黃金，意味比特幣長期有大漲潛力。」

從瓊斯（Paul Tudor Jones）、明納德（ScottMinerd）到朱肯米勒（Stan Druckenmiller），已有越來越多知名投資人和法人開始在投資組合中配置比特幣，或表示不排斥這麼做。

有些投資人說，在財政和貨幣刺激措施大撒幣的時代，比特幣提供對抗美元弱勢和通貨膨脹風險的避險功能。也有人看好散戶和追逐趨勢的量化基金（quantfund）會湧入比特幣市場。

摩根大通的策略師推算，比特幣市值若達到民間透過指數股票型基金（ETF）和金幣金條投資黃金的總規模，目前的市值5750億美元（約新台幣16.1兆元）得再漲4.6倍，意味比特幣價格有可能漲至14萬6000美元（約新台幣409萬元）。

不過，摩通的策略師在報告中提醒：「比特幣價格波動性要達到金價水準，不太可能近期發生，我們認為會花數年時間。因此比特幣的14萬6000美元目標價不會是今年能維持的水準，而是長期目標。」