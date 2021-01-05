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「中歐投資協定」將簽署！為何拜登、蔡英文都嚴陣以待？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
30日，歐盟委員會主席馮德賴恩、歐洲理事會主席米歇爾、德國總理默克爾及法國總統馬克宏與大陸國家主席習近平為中歐投資協定舉行視訊會議。（美聯社照片）
30日，歐盟委員會主席馮德賴恩、歐洲理事會主席米歇爾、德國總理默克爾及法國總統馬克宏與大陸國家主席習近平為中歐投資協定舉行視訊會議。（美聯社照片）

歷時七年協商，「中歐投資協定」終於在2020年底完成最終談判！歐盟與中國原則上同意《全面投資協定》，此舉將使過去深陷「中美貿易戰」的中國，成為區域貿易的最大贏家？聯手歐盟的這步棋，雙方打的是什麼算盤？

去年11月中，外界多認為由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），在歷經八年談判，最終與東協10國和日本、韓國、澳洲與紐西蘭共15國共同簽署。

RCEP未來生效後，將成為全球規模最大的超級經濟圈，更被《經濟學人》稱為「中國改寫全球化規則之舉」。

中國、歐盟各自盤算什麼？

在全球抗中浪潮、川普政府即將卸任之際，歷時七年、進行35輪漫長會談，歐盟和中國敲定「中國-歐盟全面投資協定」（The Comprehensive Agreement on Investment，以下簡稱CAI）。選在這麼敏感的時機點，雙方各自盤算什麼？

自2018年中美貿易戰開打以來，衝擊了諸多中國產業，尤其科技業，而外界預測拜登就任美國總統之後，將維持「抗中」態度。不過對比川普，拜登將更強調與盟國的「多邊外交」，以此來牽制中國。

此時中國與歐盟的合作，也暫時緩解中美貿易戰，對中國經濟的衝擊。

而對歐盟來說，當務之急是重振經濟。而時任歐洲理事會輪值主席國、任期到2020年12月31日的德國總理梅克爾（Angela Merkel）不顧批評與反對聲浪，在推動中歐投資協定有著關鍵作用，且該協定更有助於德國汽車製造商等企業的獲利。

中歐投資協定內容有什麼？

中歐投資協定主要希望解決中國進一步向歐商開放市場，並使市場公平競爭。雖該協定的細節，仍待公佈，但主要包含「投資自由化」、「投資保護」、「爭端解決」和「可持續發展」的四大方向。

中國對歐盟開放再生能源汽車、雲端服務、金融和醫療等產業的市場，例如在醫療領域，歐商不需合資夥伴，即能在人口大於1000萬人的中國城市經營醫院。

而歐盟也同意放寬中國在可再生能源市場的投資，中國也承諾減少政府祕密補貼的條款，國營事業需規範、補貼需透明化，以免中國政府暗中補貼本國企業以提升該競爭優勢。

另外，中國政府也將致力改善強迫勞動生產、支持可持續發展部分，但外界仍抱持懷疑的態度。

中歐聯手，對台灣、美國是一大挑戰

然而，中歐投資協定也觸怒美國，尤其是即將上任的拜登政府。該協定簽署前，拜登政府的準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）更在推文暗示拜登對該協定的不滿，並寫道：「拜登、賀錦麗團隊歡迎與歐洲夥伴及早商議，關於我們對中國經濟行為的共同關切。」

外界預測，拜登政府上任後，在國際貿易政策上，將維持「抗中」態度，但相較川普政府，「抗中」力道會較緩，可望重返「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定」（TPP），且將遵循「美國優先」的原則，以國內經貿為優先要務，重建美國的國際聲譽。

目前中歐投資協定已由歐洲聯盟理事會通過。下階段，協定將交由歐盟執委會轉換成法律條文，仍需歐洲議會、歐盟27個會員國各國議會的批准，該協定才能正式生效。

雖短期內還需等待冗長的審議時間，中歐投資協定才會生效，但此舉已被解讀為中國的勝利：中國勢力持續插旗歐洲。這也加深了歐盟與美國之間的矛盾，將帶來經貿與政治的衝突，也讓拜登「聯歐抗中」的計畫產生變數。

而對於台灣，相關衝擊也令人嚴陣以待。經濟部長王美花在中歐投資協定談判底定的第一時間，就表示歐洲是台灣最大外人投資方，會致力尋求機會、簽署台歐BIA（雙邊投資協定）。顯然，中國與歐盟在經貿上的進一步結盟，對台灣、美國而言，都將是一大挑戰！

（作者／何晨瑋 本文出自2020.1.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

歐盟 拜登 德國

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