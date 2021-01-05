「中歐投資協定」將簽署！為何拜登、蔡英文都嚴陣以待？

歷時七年協商，「中歐投資協定」終於在2020年底完成最終談判！歐盟與中國原則上同意《全面投資協定》，此舉將使過去深陷「中美貿易戰」的中國，成為區域貿易的最大贏家？聯手歐盟的這步棋，雙方打的是什麼算盤？

去年11月中，外界多認為由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），在歷經八年談判，最終與東協10國和日本、韓國、澳洲與紐西蘭共15國共同簽署。

RCEP未來生效後，將成為全球規模最大的超級經濟圈，更被《經濟學人》稱為「中國改寫全球化規則之舉」。

中國、歐盟各自盤算什麼？

在全球抗中浪潮、川普政府即將卸任之際，歷時七年、進行35輪漫長會談，歐盟和中國敲定「中國-歐盟全面投資協定」（The Comprehensive Agreement on Investment，以下簡稱CAI）。選在這麼敏感的時機點，雙方各自盤算什麼？

自2018年中美貿易戰開打以來，衝擊了諸多中國產業，尤其科技業，而外界預測拜登就任美國總統之後，將維持「抗中」態度。不過對比川普，拜登將更強調與盟國的「多邊外交」，以此來牽制中國。

此時中國與歐盟的合作，也暫時緩解中美貿易戰，對中國經濟的衝擊。

而對歐盟來說，當務之急是重振經濟。而時任歐洲理事會輪值主席國、任期到2020年12月31日的德國總理梅克爾（Angela Merkel）不顧批評與反對聲浪，在推動中歐投資協定有著關鍵作用，且該協定更有助於德國汽車製造商等企業的獲利。

中歐投資協定內容有什麼？

中歐投資協定主要希望解決中國進一步向歐商開放市場，並使市場公平競爭。雖該協定的細節，仍待公佈，但主要包含「投資自由化」、「投資保護」、「爭端解決」和「可持續發展」的四大方向。

中國對歐盟開放再生能源汽車、雲端服務、金融和醫療等產業的市場，例如在醫療領域，歐商不需合資夥伴，即能在人口大於1000萬人的中國城市經營醫院。

而歐盟也同意放寬中國在可再生能源市場的投資，中國也承諾減少政府祕密補貼的條款，國營事業需規範、補貼需透明化，以免中國政府暗中補貼本國企業以提升該競爭優勢。

另外，中國政府也將致力改善強迫勞動生產、支持可持續發展部分，但外界仍抱持懷疑的態度。

中歐聯手，對台灣、美國是一大挑戰

然而，中歐投資協定也觸怒美國，尤其是即將上任的拜登政府。該協定簽署前，拜登政府的準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）更在推文暗示拜登對該協定的不滿，並寫道：「拜登、賀錦麗團隊歡迎與歐洲夥伴及早商議，關於我們對中國經濟行為的共同關切。」

外界預測，拜登政府上任後，在國際貿易政策上，將維持「抗中」態度，但相較川普政府，「抗中」力道會較緩，可望重返「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定」（TPP），且將遵循「美國優先」的原則，以國內經貿為優先要務，重建美國的國際聲譽。

目前中歐投資協定已由歐洲聯盟理事會通過。下階段，協定將交由歐盟執委會轉換成法律條文，仍需歐洲議會、歐盟27個會員國各國議會的批准，該協定才能正式生效。

雖短期內還需等待冗長的審議時間，中歐投資協定才會生效，但此舉已被解讀為中國的勝利：中國勢力持續插旗歐洲。這也加深了歐盟與美國之間的矛盾，將帶來經貿與政治的衝突，也讓拜登「聯歐抗中」的計畫產生變數。

而對於台灣，相關衝擊也令人嚴陣以待。經濟部長王美花在中歐投資協定談判底定的第一時間，就表示歐洲是台灣最大外人投資方，會致力尋求機會、簽署台歐BIA（雙邊投資協定）。顯然，中國與歐盟在經貿上的進一步結盟，對台灣、美國而言，都將是一大挑戰！

（作者／何晨瑋 本文出自2020.1.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）