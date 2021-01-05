Google員工組工會 鬆動矽谷勞資關係

Google員工宣布自組工會，盼能成為改善矽谷整體勞資關係的領頭羊。外媒報導，一群Google員工與美國通訊工會結盟，並對所有Google旗下企業子母公司的所有員工和承包商開放，目的是為解決薪資差距，避免有爭議的合同等。媒體分析，矽谷企業組建工會的風氣不盛，由Google的員工開第一槍，有望讓其他企業員工跟進。

員工組工會自保

The Verge報導，Google的專案經理Nicki Anselmo表示，這個聯盟建立在員工們多年勇敢行動的基礎上，從反對職場性騷擾到反對Maven計畫，「我們不斷目睹Alphabet如何回應員工的訴求，因此需要自己站出來。」

促成員工組成工會的原因眾多，其中之一便是Google於2018年與美國國防部合作開發AI無人機的計畫「Maven」，此舉引起Google內部多達3000名員工連署抗議，認為私人企業不該捲入戰爭，最終Google放棄與政府簽約。關於性騷擾事件，則是前主管Andy Rubin因性騷擾醜聞離職後，獲得9000萬美金的離職補償，引發2萬多名員工抗議，最後Google不得不撤回補償金。

領頭羊作用

Techcrunch報導，目前約有227名員工已經簽署支持工會，並承諾撥出年新的1%來支付工會會費，這些費用會用於罷工時的工資損失，而大部分簽署的員工都是來自舊金山和劍橋的辦公據點，且該工會不止是爭取正職員工權利，包括平時被勞動法排除在外的約聘員工、供應商和承包商，都可以藉由工會向企業爭取權利。

不過目前工作對照Alphabet旗下的10幾萬名員工，參與人員還是稍嫌不足，不過媒體認為該工會不只是為了要跟公司談判，而是能夠起到改變矽谷勞資風氣的領頭羊作用。

Google的軟體工程師Dylan Baker表示，該工會的成立具有歷史意義，「這是大型科技公司首次有工會成立。」並表示將以民主方式推舉代表，參與者也將按時支付會費，並聘請有經驗的經理人來管理，確保全Google的員工都知道工會的存在。

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