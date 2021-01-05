中概股ADR大跌 美國除牌陸三大電信公司加大對陸施壓

中國電信、拼多多，乃至於阿里巴巴等在美國掛牌的中概股下跌，投資人擔心華府可能採取進一步制裁措施，導致更多的中概股在該國的證券交易所被摘牌。

中國三大電信營運商在紐約交易的ADR領跌。紐約證券交易所此前表示，將三家中國電信商除牌是為遵守美國禁止投資中國涉軍企業的行政命令。該交易所發表聲明說，中國移動、中國電信和中國聯通（香港）有限公司將於1月7日至1

月11日暫停交易，下市程序已啟動。分析師認為，中國的油業巨頭可能是下一波。

這些公司主要在亞洲市場交易，但也都在有美國上市ADR，讓美國投資人可以在自己國家買賣這些股票。美國總統川普去年11月頒布行政命令，禁止美國投資其認為與中國軍方有關聯的公司。

中國電信大跌5.5%，觸及2003年來最低點。中國移動下跌5.9%至2006年來最低，中國聯通跌3.2%。中國石化和中國石油天然氣開低後跌幅收斂。

中國網際網路股也下跌，拼多多大跌6.1%，阿里巴巴下跌2.1%，京東跌1.8%。隨著中國監管機構收緊金融科技法規並向阿里巴巴發起反托辣斯調查，科技股受到了更大的壓力。阿里巴巴創辦人馬雲逾兩個月未公開露面，令投資人深表關切。

中國電動汽車製造商繼續上漲，蔚來汽車和小鵬汽車走高，因12月交付量強勁成長。