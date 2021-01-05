金價漲至8周高點！油價創2周最大跌幅 鎳價大漲

受美國實際殖利率下降和美元走軟的提振，黃金價格周一升至八周高位，突破1,900美元關口。倫敦市場鎳價創16個月最大漲幅，因樂觀的需求前景繼續吸引投資人。原油價格創出兩周最大跌幅，因在大流行病威脅需求之際，OPEC+未能解決在是否繼續增產這個問題上的僵局。以下是整理自彭博的商品行情：

●金價漲至八周高點

BMO Capital Markets金屬衍生品交易主管Tai Wong表示，「金價無障礙突破關鍵的1,900美元水平，帶動了白銀和鉑金」。

紐約時間下午2:42，現貨黃金攀升2.2%，至每英兩1,940.53美元，一度觸及11月9日以來的最高價位1,944.52美元。2月交割的黃金期貨上漲2.7%，結算價每英兩1,946.60美元。

現貨白金一度大漲5.6%，至每英兩1,131.62美元，為2016年8月以來最高。白銀一度跳漲4.4%，至9月15日以來最高。

●鎳價新年亮麗

中國電動汽車市場的需求前景幫助鎳價在2020年上漲18%之後進一步攀升。美元走弱也成為大宗商品的利多，貝萊德、太平洋投資管理公司等投資者預測大宗商品價格將上漲，因為美元下跌助長通貨膨脹。

LME鎳期貨一度上漲5.5%，為2019年8月以來最大漲幅，倫敦時間下午5:51，收漲4.8%，報每噸17,404美元。銅價上漲1.2%，鋅價上漲1.5%。

●油價走低

紐約原油期貨下跌1.9%，金融市場也普遍走低。包括沙烏地在內的大多數OPEC+成員國反對俄羅斯提出的2月繼續增產的建議，該組織將於周二繼續開會進行討論。

Rystad Energy石油市場負責人Bjornar Tonhaugen在一封電子郵件中表示，有關2月將延續1月份產量的預期最初提振了油價，但是俄羅斯和沙烏地阿拉伯之間的不和引起外界擔憂OPEC+「難以達成明確共識，甚至出現更糟的情況」。

2月交割的西德州中級原油（WTI）期貨價格下跌90美分，收於每桶47.62美元。3月交割的布蘭特原油期貨價格下跌71美分，收於每桶51.09美元。