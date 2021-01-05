半導體設備一哥應材加碼併購日廠 出價一口氣拉高59%

半導體生產設備大廠應用材料（Applied Materials）表示，已把對日本同業國際電氣（Kokusai Electric）的收購價碼調高59%，理由是該公司處在成長中的產業，估值升高。

應材在一份文件中表示，將向私募股權業者KKR支付35億美元收購國際電氣，高於先前已同意的22億美元出價。雙方已同意將收購截止日期延後三個月至3月19日，以利獲得中國大陸的監管核准。

實際上，應材早在2019年7月就提議收購國際電氣，但由於中國監管當局遲遲不批准，無法完成交易，這也是雙方要簽訂本樁收購案之前，最後一道監管障礙。

應材表示，大幅度加碼出價，是反映晶片製造設備的需求與合併後公司的獲利展望提升，這類成長趨勢已推升半導體企業的估值。應材說，該公司在取得中國國家市場監督管理總局核准方面已有進展。

應材股價在美股4日盤中一度大漲3.2%，收盤漲幅收斂至0.66%，報每股86.87美元，主要受美股大盤疲弱拖累。

根據文件，應材表示「相信這樁收購案將為應材股東帶來十足的價值」，「在過去18個月，應材已觀察到整個半導體設備市場長期展望愈來愈有利，包括在記憶體領域有正面趨勢」。

日經新聞曾報導，國際電氣擁有用於薄膜沉積設備的技術，是種在矽晶圓上添加薄膜以形成電路的技術，這也是應材希望能購併國際電氣的原因。