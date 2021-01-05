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台積電ADR創歷史新高 較台股溢價17%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一大漲2.4%收111.70美元，較台北交易股票溢價17%，盤中一度漲到歷史新高114.10美元，漲幅高達4.6%；費城半導體指數跌0.4%。

美國股市創下2016年以來最差新年開局表現，全球新冠病例激增令經濟復甦前景蒙上陰影，喬治亞州即將舉行參議員決選，也使風險偏好減弱。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌1.5%，報3,700.65點。道瓊工業平均指數下跌382.59點，跌幅1.3%，報30,223.89點。那斯達克綜合指數下跌1.5%，報12,698.447點。羅素2000指數下跌1.5%，報1,945.914點。

台灣加權股價指數昨天大漲169.50點收14,902.03.07點。台積電漲1.1%收536.00元。聯電跌3.4%收45.55元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 83.88 +2.23 83.90 -0.03

中華電 CHT 109.11 +0.54 109.00 0.10

台積電 TSM 627.73 +2.44 536.00 17.11

聯電 UMC 45.01 +4.98 45.55 -1.18

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 紐約 台股

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