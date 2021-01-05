台積電ADR創歷史新高 較台股溢價17%

美國新冠疫情愈慘、股市漲得愈凶，是2020年的奇特的現象之一。專家曾指其中原因是美國聯準會寬鬆的貨幣政策、川普政府慷慨的紓困方案，但紐約時報深入探究3-11月的美國民眾收支數據，揭露另一項重要成因：整體而言白領階級收入變多、支出變少，他們激增的錢潮推升幾乎所有金融資產的價格。這項發現也為2021年前景帶來一些啟示。

2021-01-05 06:09