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韓醫美產業 「疫」外蓬勃

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

南韓政府為了防堵新冠肺炎疫情而要求民眾戴口罩，成了最好的「整型掩護」，帶動南韓醫美產業蓬勃發展，2021年產業規模可望擴大至118億美元左右。

路透報導，南韓20歲大學生柳漢娜（Ryu Han-na，音譯）去年12月中旬動刀隆鼻，原因很單純：這可能是她神不知鬼不覺接受整形的最後機會，畢竟人人戴口罩防疫的日子，可能很快就會因新冠疫苗接種而結束。

在疫情影響下，柳漢娜去年一整年都透過網路遠距上課。她說，整容後能夠在家療養，在公共場合又能配戴口罩遮傷口免去異樣眼光，是決定性因素。

這類想法促使南韓這類醫美手術需求大增。南韓最大網路醫美平台「江南姊姊」（Gangnam Unni）估計，南韓醫美業2020年產業規模約為107億美元，比2019年同期增長9.2%，2021年總值更上看約118億美元。

醫美診所外科醫師申尚昊表示，許多人將政府補助的振興經濟緊急津貼花在醫院和診所上，帶動醫療院所去年第3和第4季營收。

南韓 醫美 口罩

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