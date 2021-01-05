歐製造業升溫 仍籠罩烏雲

最新出爐的數據顯示，受惠於海外對出口品的需求殷切，亞洲工廠活動在去年12月溫和擴張，歐洲製造業景氣更熱絡，擴張速度為逾兩年半來最快，顯示經濟活動受到新冠肺炎衝擊的程度未如去年稍早嚴重，但歐洲疫情復熾，可能迫使各國延長實施更嚴格的限制措施，導致復甦前景籠罩烏雲。

根據自分銀行和IHS Markit，日本去年12月製造業採購經理人指數（PMI）上升至50，為2019年4月以來最高，正好位於景氣榮枯線分界點，終結連19個月萎縮的困境；南韓上月製造業PMI維持在52.9，為景氣連續第三個月擴張。

台灣去年12月製造業PMI躍升至59.4，攀抵十年來最高；中國大陸製造業景氣擴張步伐趨緩，財新與IHS Markit的PMI數值由54.9降至53，為三個月來最低。印度上月製造業PMI小增至56.4，印尼升至51.3，越南重返擴張，菲律賓仍陷萎縮。

IHS Markit經濟學家巴提說，南韓PMI數據經常被視為是未來需求的指標，在12月的調查中，企業的產出及新訂單均有增加，「南韓的產品製造商仍對未來12個月的活動前景感到樂觀，因為疫情將進一步消退，而且將推出新產品」。

此外，在德國快速成長的帶動下，歐元區去年12月製造業PMI躍升至55.2，為2018年5月以來最高。德國升至58.3，擴張速度為近三年來最快。區內其他主要經濟體的製造業均擴張，法國數值升至51.1，西班牙升至51.0，景氣都重返擴張，義大利則升至52.8，象徵擴張速度加快。

歐洲各國政府為抑制疫情蔓延所實施的最新限制措施，主要是針對酒吧、餐館等服務業，但允許製造業持續營運，連帶舒緩了疫情對經濟的不利影響。IHS Markit的經濟學家威廉森說，歐元區製造業以令人鼓舞數據結束2020年，「但確診病例的持續攀升，意味著短期貿易情勢仍具挑戰性，從而將限制成長」。

歐洲國家正準備延長封鎖措施，德國聯邦政府與16個邦政府已同意，延長實施封鎖至本月底，以遏止肺炎疫情蔓延。