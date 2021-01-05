OPEC+傾向不增產 油價漲

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）4日開會討論油市情況，並商討2月是否要提高產量。但知情人士透露，多數OPEC+國家擔心各國為防堵新冠疫情而再度實施封鎖措施，將打擊原油需求，傾向維持當前產量水準不變，激勵國際油價4日盤中漲至九個多月來高點。

OPEC+各國能源／石油部長4日將開會討論是否要一如計畫，於2月再提高每日產量50萬桶，路透引述知情人士報導，多數OPEC+成員國都希望能延後增產。

彭博資訊指出，在OPEC+專家小組3日會議中，沙烏地阿拉伯等好幾國都對2月增產持審慎態度。OPEC+祕書長巴金多說，「2021上半年展望混沌不明，油價仍有下跌風險」，「多國社會與經濟活動仍受限制，變種新冠病毒現蹤也令人擔憂」。

受此消息激勵、加上美元貶值，國際油價4日盤中走揚，布蘭特原油3月期貨一度躍漲3%至每桶53.33美元，漲幅稍後收斂至1.2%，成為每桶52.42美元。

OPEC 油價 日產

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