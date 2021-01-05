聽新聞
test
0:00 / 0:00

Discovery加入影音串流戰

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
探索公司推出新串流影音服務。（美聯社）
探索公司推出新串流影音服務。（美聯社）

探索公司（Discovery Inc.）旗下的新串流影音服務「Discovery+」，4日在美國及歐洲上線，寄望藉由直播奧運及其他運動賽事來增加訂閱人數，欲與迪士尼（Disney）、蘋果及Netflix等影音串流巨人一較高下。

Discovery+ 4日在美國及義大利、荷蘭等數個歐洲國家上線，試圖挽回從網路電視轉向線上平台的觀眾。路透引述消息來源報導，Discovery+將在亞馬遜Amazon Fire TV及Roku等服務與平台上播映，而Vodafone TV與12個歐洲市場的行動用戶也能看到Discovery+所提供的服務。

Discovery+選在此時推出，主要瞄準預定7月舉行的東京奧運會。Discovery旗下運動頻道Eurosport以13億歐元，取得2018到2024年在歐洲地區獨家轉播四場奧運會的權利。這家美國電視集團將此視為帶動Discovery+訂閱數成長的主要途徑之一。Eurosport董事長喬吉歐表示，Discovery+將是能保證大部分歐洲地區觀眾能欣賞到每一分鐘奧運直播賽事的唯一平台。

不過押注體育賽事的策略，與網路串流服務發展至今的軌跡大相逕庭；Netflix、迪士尼及蘋果迄今皆未與傳統電視網路競標體育賽事的轉播權。

喬吉歐表示，Discovery的目標是重新打造針對年輕線上用戶的「訂閱套餐」，內容包括運動賽事與娛樂節目。他並指出，廣受歡迎的奧運應能為Discovery+帶來新用戶，並相信能透過TLC旅遊生活、動物星球，以及及歐普拉電視網（OWN）等知名娛樂頻道來留住觀眾。

東京奧運 直播 體育

延伸閱讀

大獲好評 喬治克隆尼「永夜漂流」破Netflix點擊紀錄

外媒整理2021年科技產業趨勢：付費服務、串流大戰

線院、串流同步上映 《神力女超人1984》創票房佳績

聖誕票房靠串流 戲院賣座台灣第三

相關新聞

歐製造業升溫 仍籠罩烏雲

最新出爐的數據顯示，受惠於海外對出口品的需求殷切，亞洲工廠活動在去年12月溫和擴張，歐洲製造業景氣更熱絡，擴張速度為逾兩...

美高梅買博弈公司 碰壁

為了搶攻線上博弈商機，美高梅國際酒店集團（MGM Resorts）在首次開價遭拒後，提高加碼至81億英鎊（111億美元）...

降雨量不足 國際棉花價格逼近兩年多高點

國際棉花價格逼近兩年多來最高點，原因是降雨量不足導致作物收成減少，以及中國大陸強迫勞動問題，使得大量中國產棉花被成衣業者...

美股2021開紅盤 創高後回平盤狹幅波動 特斯拉再刷新高

美股4日早盤開高走平，在瘋狂但讓投資人荷包滿滿的2020年過去後，投資人期許新的一年能有好的開始。

韓醫美產業 「疫」外蓬勃

南韓政府為了防堵新冠肺炎疫情而要求民眾戴口罩，成了最好的「整型掩護」，帶動南韓醫美產業蓬勃發展，2021年產業規模可望擴...

美購物季退貨額 飆高

美國消費者在去年年底假期購物季的退貨總金額將創新高紀錄，估計高達1,150億美元，大量的退貨雖為物流業者帶來更多業務，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。